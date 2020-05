Napoli, accoltella il compagno della ex moglie: arrestato 32enne

Il 20enne vittima dell'aggressione è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale Cardarelli e poi ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e fermato l'aggressore

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Napoli con l'accusa di aver aggredito e accoltellato il compagno 20enne della sua ex moglie. A eseguire l'arresto sono stati i carabinieri della Compagnia di Bagnoli e del Nucleo Radiomobile. Il ragazzo vittima dell'aggressione è stato soccorso dai sanitari del 118, trasportato in codice rosso al Cardarelli e poi ricoverato in prognosi riservata.

L'aggressione

L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. La vittima è stata avvicinata sotto casa, a rione Traiano: lì in pochi minuti si è verificata l'aggressione, poi la fuga in macchina. I militari, appena giunti sul posto, hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e fermato l'aggressore.