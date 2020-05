Napoli, il video omaggio della polizia dedicato all’agente Apicella

Si terranno domani, venerdì 8 maggio, i funerali dell’agente speciale Pasquale Apicella, ucciso il 27 aprile nel tentativo di bloccare gli autori di un furto in banca. Per rendergli omaggio, la Polizia di Stato ha pubblicato sulla propria pagina Facebook la “Preghiera del Poliziotto”, interpretata da Alessandro Preziosi, Violante Placido, Stefano Di Battista, Nicky Nicolai, Dario Rosciglione, Andrea Rea e Luigi Del Prete. Un video dedicato ad Apicella e “a tutti coloro che hanno donato la vita per il bene comune”, si legge.

Il saluto delle Volanti

Già due giorni dopo l’accaduto, una fila di volanti coi lampeggianti accesi si era recata presso l’abitazione dell’agente Apicella, sfilando a sirene spiegate in onore del collega deceduto. Il saluto è stato ripreso dai familiari della vittima, affacciati al balcone, commossi. Fra loro anche il figlio di 6 anni che, abituato ad associare a quelle divise il rientro a casa del padre, alla vista delle volanti ha chiesto: “Dov’è papà?”.

L’incidente

Apicella era intervenuto per bloccare l’auto con a bordo i tre autori di un colpo in banca. Nella fuga i rapinatori hanno imboccato contromano Calata Capodichino e si sono trovati di fronte la volante della polizia, che procedeva nel regolare senso di marcia. L'impatto è stato violentissimo: l’agente di polizia è stato soccorso e portato in ospedale, ma per lui non c'è stato niente da fare. Nell’incidente un suo collega è rimasto ferito, l'assistente capo Salvatore Colucci.