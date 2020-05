Scomparsa ragazza di 17 anni nel Salernitano: ricerche in corso

Risulta scomparsa da martedì 5 maggio una ragazza di 17 anni, V. M., residente insieme ai genitori in una frazione di Montesano sulla Marcellana, piccolo comune del Salernitano. Della giovane, hanno riferito i genitori denunciandone la scomparsa ai carabinieri, non si hanno più notizie da mezzogiorno di martedì. Al momento della sparizione la minore indossava dei pantaloni grigi, una t-shirt bianca e una felpa con delle strisce rosa. Nelle ricerche sono impegnati, oltre ai carabinieri, gli agenti della Polizia Municipale, i volontari della locale Protezione Civile e diversi amici della 17enne. Per ora sull'accaduto non si esclude alcuna ipotesi.