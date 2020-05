Caserta, droga nella camera dei bambini: arrestati padre e figlio

Nascondeva cocaina nella camera dei bambini. Un uomo è stato arrestato, insieme al padre, dalla polizia. Così a finire in manette sono stati S.G. e M.G., rispettivamente di 53 e 26 anni.

Gli arresti

L'operazione è partita quando è stato fermato in strada per un controllo il 26enne M.G., riconosciuto in quanto colpito dalla misura dell'obbligo di firma per precedenti sempre per droga. Il giovane ha mostrato ansia e nervosismo, così gli agenti sono andati a casa del giovane, in un popoloso quartiere popolare di Caserta. Mentre era accompagnato dai poliziotti, il 26enne ha gridato verso l'abitazione, allertando il padre S.G. che era all'interno: "Non aprire la porta". Il genitore si è subito fiondato verso la camera dei nipoti, che era chiusa a chiave, tanto che ha dovuto sfondare la porta. Qui era nascosta la droga, che l'uomo ha gettato dalla finestra. Giù, però, c'erano i poliziotti , che hanno trovato le dosi di cocaina, del peso di alcune decine di grammi. Sono stati trovati anche quattromila euro in contanti e un bilancino. Padre e figlio sono finiti in carcere.