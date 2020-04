In Campania sono 25 i nuovi positivi al Covid-19. Lo rende noto l' Unità di Crisi della Regione Campania. I tamponi eseguiti nella giornata di ieri sono stati 3.190. Il totale complessivo dei positivi nella regione sale a 4.299. Nel frattempo a Villa Literno, in provincia di Caserta, è stata scoperta la truffa escogitata da due uomini di 53 e 24 anni che pubblicizzavano la vendita online, a prezzi bassi, di dispositivi di protezione contro il Covid-19, quali mascherine e igienizzanti, ma non avevano alcuna disponibilità dei prodotti offerti. Secondo i finanzieri i due avrebbero guadagnato 100mila euro in una settimana (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

10:43 - Era a passeggio nonostante detenzione domiciliare: arrestato

I carabinieri della stazione Rione Traiano a Napoli hanno arrestato per evasione un 53enne del posto. I militari lo hanno notato passeggiare in via Catone e riconosciuto: era sottoposto alla detenzione domiciliare. Bloccato, il 53enne è stato arrestato e condotto in carcere.

10:30 - Truffa Villa Literno, guadagnati 100mila euro in una settimana

Avrebbero guadagnato in meno di una settimana quasi 100mila euro, i due presunti truffatori denunciati a Villa Literno dalla Guardia di Finanza, con l'accusa di aver pubblicizzato online la vendita a prezzi bassi di mascherine e igienizzanti che però non sono mai state consegnate. I prodotti sarebbero stati venduti in tutta Italia, hanno accertato i finanzieri della Compagnia di Aversa, che stanno ancora raccogliendo le numerose denunce arrivate in questi giorni da Nord a Sud.

9:52 - Guarito secondo cittadino positivo a Trecase

"È ufficialmente guarito anche il secondo cittadino risultato positivo al coronavirus a Trecase". Lo comunica il sindaco della cittadina vesuviana, Raffaele De Luca, a margine del briefing operativo che si è svolto in mattinata nel bene confiscato di via Antonio Sciesa, adibito a sede del Centro Operativo Comunale, al quale hanno preso parte i vertici della polizia locale e della protezione civile. "L'uomo - prosegue il sindaco che ha avuto con lui una lunga e "cordiale" conversazione telefonica - ha finalmente potuto riabbracciare la moglie e i figli, dai quali si era dovuto, giocoforza, allontanare. I test di verifica effettuati dalle autorità sanitarie hanno dato esito negativo, per cui adesso potrà tornare alla vita di prima. Durante il doveroso periodo di isolamento è stato preso in carico, con la consueta determinazione, dagli operatori del Centro Operativo Comunale che hanno svolto un eccellente lavoro di assistenza e monitoraggio, garantendo l'approvvigionamento di cibo e medicinali. A tutti ha espresso sentimenti di gratitudine e riconoscenza per quanto è stato fatto".

9:39 - Scoperta truffa su mascherine e igienizzanti a Villa Literno

Pubblicizzavano la vendita online, a prezzi bassi, di dispositivi di protezione contro il Covid-19, quali mascherine ed igienizzanti, ma non avevano alcuna disponibilità dei prodotti offerti. La truffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza che ha individuato e denunciato gli autori, si tratta di due uomini di Villa Literno, in provincia di Caserta, di 53 e 24 anni, che avevano un negozio di mobili, ma che in questi tempi di emergenza sanitaria ed economica, avevano ideato il raggiro online, approfittando della paura delle persone per portare avanti un business sicuro e remunerativo. I prodotti venivano reclamizzati su un sito, che è stato bloccato. A far insospettire i finanzieri della Compagnia di Aversa è stato proprio il basso prezzo praticato dai due truffatori - due euro una mascherina - che ha spinto molte persone ad acquistare i dispositivi. I finanzieri hanno poi accertato che dalle banche dati risultava l'assenza di acquisti del materiale pubblicizzato e la presenza invece di numerose denunce sporte da privati in varie parti d'Italia per il mancato ricevimento della merce ordinata proprio su quel sito e già pagata. I militari hanno poi sequestrato le carte di credito sulle quali avvenivano gli accrediti delle transazioni, oltre al computer e ai telefoni cellulari usati per le truffe.

8:42 - In Campania ieri 25 positivi

Sono 25 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania. Lo rende noto l' Unità di Crisi della Regione Campania. I tamponi eseguiti nella giornata di ieri sono stati 3.190. Il totale complessivo dei positivi nella regione sale a 4.299. Al totale di 4.307 positivi - informa l' Unità di crisi - sono stati sottratti gli otto casi relativi a soggetti asintomatici che, come da comunicato dall'Ospedale Moscati di Avellino, dall'esame di ulteriori due tamponi successivi, sono risultati negativi.