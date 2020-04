Rientra l'allarme per un possibile e pericoloso focolaio all'interno dell'ospedale Moscati di Avellino. Non sono positivi al Covid-19, infatti, i due medici e i sei infermieri in servizio in diversi reparti dell'ospedale irpino che erano risultati positivi al test effettuato martedì scorso dal laboratorio interno dell'azienda ospedaliera avellinese. Nella tarda serata di mercoledì il verdetto sui tamponi processati dal laboratorio di riferimento regionale del Cotugno di Napoli è risultato negativo sovvertendo quello precedente. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:44 - In Campania ieri 44 positivi, 3.007 tamponi esaminati

I pazienti risultati positivi ieri in Campania sono 44 a fronte di 3.007 tamponi esaminati. In totale, i pazienti positivi in Campania sono 4.282 mentre sono stati esaminati 61.331 tamponi. Sono i dati dell'Unità di Crisi della Regione Campania.

7:34 - Non sono positivi medici e infermieri dell'ospedale Moscati di Avellino

7:27 - Folla a corteo funebre sindaco, sanzionate 54 persone

Sanzioni amministrative sono state notificate dai carabinieri di Nola nei confronti di 54 persone tra quelle che hanno partecipato lo scorso 18 aprile alla commemorazione funebre del sindaco di Saviano (Napoli) Carmine Sommese, morto di Coronavirus la settimana scorsa. Le persone sanzionate sono state individuate tra quelle presenti all'ospedale di Nola e poi nel Comune di Saviano, quando il feretro di Sommese attraversò la cittadina tra ali di folla con inevitabili assembramenti.

7:14 - Nel Salernitano denunciati 12 boscaioli

Dodici boscaioli sono stati denunciati a Monte San Giacomo, nel Salernitano, perché sorpresi a bivaccare in un casolare. I boscaioli al termine del loro lavoro, si sono radunati organizzando un barbecue, ma sono stati sorpresi dai carabinieri. I boscaioli hanno disatteso le normative anti Coronavirus: sono stati sanzionati per un totale di cinquemila euro.