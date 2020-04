Sono 45 i casi positivi al Coronavirus ieri in Campania. Secondo quanto segnala l'Unità di Crisi della Regione Campania, sono stati invece 1.903 i tamponi esaminati. Il numero totale positivi Campania è di 4.074. Il totale complessivo tamponi Campania è invece pari a 51.090. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

13:06 - de Magistris: "No a querelle Nord contro Sud"

"L’Italia adesso ha bisogno di combattere una guerra contro il virus e non di iniziare un’altra volta una querelle Nord contro Sud e viceversa. Dobbiamo sentirci italiani. Ad oggi non ci sono le condizioni per viaggiare e non ci saranno per le prossime settimane". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Mattino5, in merito alla volontà delle regioni del Nord di riaperire e i timori delle regioni del Sud. "In questo momento non ci sono le condizioni per spostarsi da Nord a Sud, dalle isole alla terra ferma perché non siamo ancora in una fase per cui gli italiani, se non per i casi di stringente necessità, si possono spostare. Tutti – ha aggiunto – ricordiamo l'errore clamoroso che su fatto dal Governo nell'annunciare la chiusura della Lombardia e la conseguente fuga verso il Sud che noi abbiamo pagato in termini di contagio". Da de Magistris è stato espresso l'auspicio che "il Governo finalmente ponga fine a questo balzello di ordinanze regionali che vanno in contraddizione o in distonia che è controproducente. Ora servono autorevolezza, coraggio e capacità di coordinamento del Governo nazionale”.

11:28 - Manifestazione a Napoli con mascherine e guanti

Manifestazione ai tempi del coronavirus. In 15, nella centrale e vuota piazza del Plebiscito, a Napoli, con mascherine, guanti, distanziati tra loro, espongono striscioni e urlano dal megafono di fronte alla sede della Prefettura. Sono i rappresentanti delle reti solidali che stanno portando il cibo alle persone in difficoltà a Montesanto, Quartieri Spagnoli, Sanità, Fuorigrotta e Bagnoli. Chiedono l'estensione del reddito di cittadinanza anche "ai non garantiti, quello che il Governo - sostengono i manifestanti - aveva promesso ma non ha mantenuto".

7:06 - In Campania 45 casi positivi

Sono 45 i casi positivi al Coronavirus ieri in Campania. Secondo quanto segnala l'Unità di Crisi della Regione Campania, sono stati invece 1.903 i tamponi esaminati. Il numero totale positivi Campania è di 4.074. Il totale complessivo tamponi Campania è invece pari a 51.090. Nel dettaglio all'Ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 907 tamponi di cui 16 risultati positivi; all'Ospedale Ruggi di Salerno sono stati esaminati 321 tamponi di cui 13 positivi; all'Ospedale Sant'Anna di Caserta esaminati 43 tamponi, nessuno dei quali positivo; all'Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise 91 i tamponi di cui tre positivi; all'Ospedale Moscati di Avellino esaminati 55 tamponi di cui nessuno positivo. E ancora, all'Ospedale San Paolo di Napoli sono stati esaminati 117 tamponi di cui due positivi; all'Azienda Universitaria Federico II sono stati 23 i tamponi di cui nessuno positivo; all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno esaminati 211 tamponi di cui 11 positivi; all'Ospedale di Nola 62 i tamponi, di cui nessuno positivo; all'Ospedale San Pio di Benevento sono stati esaminati 73 tamponi, nessuno positivo.

