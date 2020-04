Folla a Saviano, in provincia di Napoli, dove molte persone sono scese in strada per dare l'ultimo saluto al sindaco della cittadina vesuviana, Carmine Sommese, scomparso ieri a 66 anni dopo essere risultato positivo al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN CAMPANIA). Nonostante i divieti, tanti cittadini hanno seguito al suo passaggio il feretro di Sommese, che era stato consigliere regionale di Forza Italia e lavorava come chirurgo all'ospedale di Nola. Un assembramento che non è passato inosservato e che è stato ripreso con i cellulari finendo poi su Facebook. Dopo la diffusione dei filmati, sul caso è intervenuto il prefetto di Napoli, Marco Valentini, che ha parlato di "inammissibile affollamento" e ha definito "grave" la presenza del vice sindaco Carmine Addeo con la fascia tricolore.

Il vice sindaco di Saviano: "Il corteo non era organizzato"

"Tutto quello che naturalmente si è verificato - afferma Addeo -, con la mobilitazione spontanea ed emotiva dei cittadini, non è assolutamente riconducibile alla nostra iniziativa, che non aveva nessun intendimento di organizzazione di evento pubblico". Secondo il vice sindaco "l'intendimento dell'Amministrazione era quello, in maniera spontanea e privata, di consegnare la fascia tricolore, appartenuta a un sindaco in carica per 20 anni, alla famiglia. E il vice sindaco - conclude - con i consiglieri avrebbe salutato il passaggio del feretro davanti al Comune prima di giungere al cimitero".

La folla al passaggio del feretro (ANSA)

Il prefetto di Napoli: "Inammissibile affollamento"

Sulla vicenda è intervenuto il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, inviando al vice sindaco del comune nolano, Carmine Addeo, una nota "per stigmatizzare fermamente l'accaduto. In relazione - si legge nel comunicato - alla diffusione attraverso il web, di vari video che testimoniano numerose e reiterate violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Covid-19, salvo l'ulteriore emergere di profili di rilevanza penale, il Prefetto di Napoli ricorda che le norme vietano, tra l'altro, ogni forma di assembramento, sospendono le manifestazioni organizzate di qualsiasi natura, nonché le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Viceversa - aggiunge il prefetto -, come appare dalle immagini e come confermato dalla locale stazione dei carabinieri, si è verificata una commemorazione organizzata dello scomparso sindaco, alla presenza di appartenenti alla polizia municipale e di volontari di Protezione Civile con la predisposizione di transenne in un contesto di inammissibile affollamento".

"Grave la presenza del vice sindaco"

Nella nota Valentini afferma di "considerare molto grave l'accaduto, con particolare riguardo alla presenza del vice sindaco con la fascia tricolore, mentre, in un frangente così eccezionale come quello dell'epidemia in atto, migliaia di cittadini italiani, in queste settimane, non hanno potuto celebrare i funerali dei propri cari per non generare, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, una situazione di pericolo per la salute pubblica". Il Prefetto di Napoli - si sottolinea nel comunicato - si è riservato di valutare quanto accaduto alla luce delle normative vigenti mentre il locale comando dei carabinieri sta procedendo agli adempimenti di propria competenza.