Balli e canti sulle scale di una palazzina a Monterusciello, frazione di Pozzuoli, con tanto di riprese video pubblicate sul web, è quanto accaduto dopo il pranzo di Pasqua. "Gente irresponsabile che non capisce l'emergenza che stiamo vivendo", ha commentato il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia. (DIRETTA)

8:45 – Pozzuoli, fanno festa ammassati sulle scale e pubblicano video sul web

Hanno ballato e cantato come se nulla fosse, ammassati sulle scale di una palazzina popolare di via Giorgio De Chirico, a Monterusciello, frazione di Pozzuoli. Uno spettacolo trash condotto da due uomini che hanno cantato davanti ad adulti e bambini quasi tutti senza mascherine e senza misure di protezione individuale. La festa, andata in scena dopo il pranzo di Pasqua, è stata ripresa con i cellulari e i video sono stati postati in diretta Facebook dagli stessi protagonisti che hanno taggato nel post anche il sito Cronaca Flegrea, il quale lo ha pubblicato.

"Dopo la vergogna della festa in strada a Pozzuoli in via Napoli che portò a multe e sanzioni per quattro persone - sottolinea il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - gli incivili e i delinquenti non si fermano e anzi postando le loro gesta a un sito di informazione di fatto hanno sfidato le autorità e l'opinione pubblica". "Gente irresponsabile che non capisce l'emergenza che stiamo vivendo – ha detto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia - A costoro dico: le forze dell'ordine presto vi faranno visita. Per il resto dovreste solo vergognarvi".

8:40 – In Campania rilevati 66 nuovi casi

Sono 66 i nuovi casi di Covid 19 registrati ieri in Campania, su 1.322 tamponi esaminati. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale. Il giorno prima l'aumento dei casi era stato di 87 unità. Il totale complessivo dei positivi sale a 3.670 su 36.770 tamponi totali.