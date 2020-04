Il totale complessivo dei positivi in Campania è di 3.068: ieri si sono registrati 108 nuovi casi, a fronte di 1.445 tamponi eseguiti (LA DIRETTA). Nel frattempo, il governatore Vincenzo De Luca ha dichiarato con un’ordinanza, valida fino al 10 aprile, “zona rossa” il settimo Comune campano: si tratta di Lauro (in provincia di Avellino), che si aggiunge ad Ariano Irpino (nell’Avellinese), Sala Consilina, Polla, Atena Lucana, Auletta e Caggiano (nel Salernitano).

Intanto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, su Facebook scrive così: "Ci tocca comprendere, capire, mettersi nei panni di altri. Io voglio, oggi, sentirmi milanese, bergamasco, bresciano, piemontese, lombardo, veneto, italiano". Nel capoluogo campano e a San Giorgio a Cremano la Croce Rossa Italiana e la polizia municipale donano cibo e aiuti alle famiglie in difficoltà.

9:32 - A Polla si potenzia organico reparto Covid

L'Asl Salerno potenzia l'organico medico dell'area Covid dell'ospedale "Luigi Curto" di Polla (Salerno) dotandola di un infettivologo. Si tratta del dottor Renato Santoro dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno che sarà presente a Polla una volta a settimana, mentre sarà disponibile h24 per eventuali ed ulteriori consulenze.

9:18 - Torre del Greco, 3 nuovi guariti

Tre nuove guarigioni dal Covid-19 a Torre del Greco (in provincia di Napoli), per un totale di 17. È quanto comunica il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, che presiede il Centro operativo comunale convocato in seduta permanente nella sala giunta di palazzo Baronale. A seguito del consueto aggiornamento con l'unità di crisi della protezione civile regionale e con l'Asl Napoli 3 Sud, il primo cittadino ha anche evidenziato che non si sono registrati nuovi casi di contagio. Il numero totale dei residenti a Torre del Greco a oggi positivi al Coronavirus è pari a 49: tredici in ospedale, 36 in isolamento domiciliare. Sono 13 le persone decedute.

9:16 - Polizia municipale dona cibo a San Giorgio a Cremano

La polizia municipale dona generi di prima necessità a famiglie in difficoltà economica. Accade a San Giorgio a Cremano (in provincia di Napoli), dove in questi giorni imprenditori e cittadini stanno mettendo in campo iniziative di solidarietà per aiutare chi non lavora e versa in condizioni di povertà. Un gruppo di agenti ha consegnato ai volontari della Protezione Civile pacchi con generi alimentari che loro stessi hanno voluto donare ai nuclei familiari indigenti.

9:00 - Cri Napoli dona cibo e cerca volontari

Nell' emergenza Coronavirus la Croce Rossa di Napoli soccorre anche migliaia di famiglie in difficoltà. Un vero esercito che comprende centinaia di volontari, infiermiere volontarie, corpo militare e 700 volontari temporanei che solo presso la sede napoletana hanno distribuito viveri a 1.160 famiglie, pari a circa 5000 persone. Oltre 2000 pacchi alimentari per circa 6mila soggetti sono stati distribuiti nei Comuni limitrofi (Acerra, Cercola, Casalnuovo Somma Vesuviana, Pozzuoli, Mugnano S. Giorgio a Cremano, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Sant'Anastasia, Ischia). Inoltre, il lavoro di consegna della spesa a chi non può uscire di casa ha raggiunto più di 11mila persone solo nella settimana appena trascorsa e decine di famiglie sono state raggiunte anche per la consegna farmaci a domicilio. Infine, continua la consegna viveri in collaborazione con la Fondazione Banco di Napoli per altre migliaia di pacchi, consegnati alle parrocchie ed alle Associazion.

8:57 - De Magistris: "Voglio sentirmi piemontese, lombardo, veneto, italiano"

"Sono napoletano. Sono nato a Mergellina, accanto al mare. Sono stato, sin da piccolo, abituato a guardare oltre, dove lo sguardo non arriva e nella direzione dell'infinito, senza mura, nemmeno nel cuore. Amo profondamente Napoli, amo il popolo di Napoli. Amo anche le cose che non mi piacciono della città e dei napoletani. È una città di contrasti: inferno e paradiso, anarchica ed assetata di giustizia, energia imponente tale da disintegrare qualsiasi involucro a pressione, popolo che vuole poche regole, ma ha una potente capacità di autogovernarsi. Non mi appartiene la difesa a prescindere della mia Terra. Ti dicono, non di rado, nel nostro Paese, quando pensano di farti un complimento: "non sembri napoletano". È l'emblema, se volete anche gentile, del pregiudizio nei confronti della nostra Terra. Pure di questi tempi, nel pieno dell'emergenza #coronavirus, non si è persa l'occasione di marchiare alcune immagini della nostra città: "vedete come fanno a Napoli, vedete i napoletani". È l'ignoranza che acceca".

Così scrive in un post sulla propria pagina Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che prosegue: "All'inizio dell'epidemia in alcune zone d'Italia il mantra era "tutti fuori, vita pseudo normale, aperitivi, aziende, cantieri". In quei giorni a Napoli, dove non si registrava ancora nessun contagio, chiudemmo le scuole, prima ancora del Governo, ed anche i cantieri. Nessuno ha mai osato, giustamente, dire: "guarda lì che fanno". A noi non appartiene giudicare. Ci tocca comprendere, capire, mettersi nei panni di altri. Io voglio, oggi, sentirmi milanese, bergamasco, bresciano, piemontese, lombardo, veneto, italiano. Lo dico da napoletano verace, da chi mette Napoli prima di tutto. Napoli è più simile a Betlemme che a Berlino, Napoli è europea ma anche araba, Napoli è fatta di vicoli, piazzette, rioni, con botteghe assai contigue e tantissima gente che vive nei bassi in cui c'è la storia della nostra città. Oggi nel bollare l'inciviltà del nostro popolo si parla e si fotografano presunti assembramenti in alcune strade di Napoli. Ma la conoscete la conformazione urbanistica di interi quartieri della nostra città? Ma avete mai visto Napoli in un giorno di vita normale pre Covid-19? Napoli è un abbraccio, siamo sempre stretti, un'nguollo a nat' (uno addosso a un altro, ndr). Non è facile mantenere distanza sociale dove non c'è spazio, eppure le persone ci provano e ci riescono anche (al netto di qualche imbecille che staziona anche dalle nostre parti, come in tutte le parti del Paese). Se accade da altre parti nessuno si sogna di dire, forse nemmeno di pensare, che è la condotta di un popolo. Invece si usa, da parte di alcuni ovviamente: "guardate i napoletani". Come se fossimo una vil razza dannata. Resisteremo e vinceremo uniti anche questa terribile sfida. E torneremo presto ad abbracciarci. Per ora Napoli e il suo popolo agiscono nel complesso con maturità e responsabilità, in un'epidemia anche sociale ed economica senza precedenti dal dopo guerra. Dedico a chi non ha mai avuto tempo e voglia di entrare nel corpo di Napoli e nell'anima della sua gente un passo di Napule è di Pino Daniele: "Napule...e a sape tutto o' munno ma nun sanno a verità".



8:00 – Lauro dichiarato “zona rossa”

Settimo Comune campano dichiarato “zona rossa” dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca: scatta da subito il divieto di ingresso e uscita da Lauro (in provincia di Avellino), 3.500 abitanti. La misura è stata sollecitata ieri pomeriggio dallo stesso sindaco Antonio Bossone, dopo la scoperta di otto casi positivi a Covid-19 nella stessa famiglia. L'ordinanza firmata dal governatore vale per ora fino al 10 aprile. Sospesa l'attività degli uffici pubblici, salvo i servizi essenziali, viene consentito lo spostamento solo agli operatori sanitari, agli operatori dei servizi di emergenza ed agli esercenti impegnati nelle attività essenziali, purché muniti di dispositivi di protezione. Il comune di Lauro si aggiunge agli altri sei centri campani in quarantena da alcune settimane: Ariano Irpino (nell’Avellinese), Sala Consilina, Polla, Atena Lucana, Auletta e Caggiano (nel Salernitano).

7:45 – Rientrata protesta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

Nella serata di ieri è rientrata la protesta dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta), che era stata innescata dalla notizia di un detenuto siciliano risultato positivo al coronavirus. La vicenda avrebbe coinvolto 150 soggetti, divisi in tre sezioni del reparto Nilo. Secondo quanto si è appreso, i rivoltosi si sarebbero impossessati del reparto intorno alle 20:30 di ieri e sarebbero stati tenuti sotto controllo dalla Polizia Penitenziaria. Non si sarebbero segnalate violenze nei confronti degli agenti. All'esterno del carcere erano nel frattempo accorse diverse pattuglie delle forze dell'ordine e un elicottero a sorvolare la struttura.

7:30 – In Campania 108 nuovi casi: 3.068 i positivi

Il totale complessivo dei positivi in Campania è di 3.068: ieri si sono registrati 108 nuovi casi, a fronte di 1.445 tamponi eseguiti. L'Unità di Crisi della Regione Campania, oltre a questo dato, comunica che nella giornata di ieri sono stati eseguiti all'ospedale Cotugno di Napoli 406 tamponi di cui 20 positivi; all'ospedale Ruggi di Salerno 203 tamponi di cui 23 positivi; all'ospedale Sant'Anna di Caserta 99 tamponi di cui 3 positivi; all'ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise 92 tamponi di cui 12 positivi; all'ospedale Moscati di Avellino 94 tamponi di cui 17 positivi; all'ospedale San Paolo di Napoli 17 tamponi di cui 2 positivi; all'azienda Universitaria Federico II 125 tamponi di cui 5 positivi; all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 178 tamponi di cui 1 positivo; all'ospedale di Nola 170 tamponi di cui 20 positivi; all'ospedale di Eboli 61 tamponi di cui 5 positivi.

7:15 – Denunciati prete e fedeli a messa a Sant’Arpino

Stavano assistendo alla messa della domenica delle Palme in chiesa quando sono entrati i carabinieri bloccando la celebrazione e sanzionando prete e fedeli. E’ accaduto a Sant’Arpino, nel Casertano. Una decina le persone sorprese dai carabinieri della Compagnia di Marcianise, e che ora dovranno pagare la sanzione amministrativa prevista dal Decreto governativo per il contenimento del contagio da Coronavirus che prevede, tra l'altro anche lo stop alle funzioni religiose. Tutti dovranno poi restare in quarantena per quattordici giorni.

Data ultima modifica 06 aprile 2020 ore 09:40