Ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, una delle cosiddette "zone rosse" della Campania, sono risultate positive al Coronavirus. Ieri in Campania, in totale, sono stati 90 i tamponi con esito positivo al Covid-19. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:08 - 90 positivi, Campania a quota 3148

Sono 90 i tamponi risultati positivi al Coronavirus ieri in Campania. Lo comunica l'Unità di Crisi della Regione. Sempre nella giornata di ieri sono stati eseguiti 1.253 tamponi (25.779 in totale) e ora nella regione risultano positive complessivamente 3.148 persone.

7:05 - Altre due persone di Ariano Irpino positive

Due persone, residenti nel Comune di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, una delle cosiddette "zone rosse" della Campania, sono risultate positive al Coronavirus. Lo comunica l'Asl di Avellino. I tamponi sono stati effettuati dall'Aorn"Moscati" di Avellino e ora si attende la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità. L'Azienda Sanitaria Locale ha in corso l'indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.