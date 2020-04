Ad Ercolano, in provincia di Napoli, ieri si sono registrati otto casi positivi al Coronavirus e sei di questi sono nella casa di riposo di via Alessandro Rossi: cinque ospiti e un operatore. Lo comunica il sindaco, Ciro Buonajuto, in un video sulla pagina Facebook. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:10 - Il sindaco Ercolano: "Otto casi, sei in casa riposo"

Ieri ad Ercolano, in provincia di Napoli, si sono registrati otto casi positivi al Coronavirus e sei di questi sono nella casa di riposo di via Alessandro Rossi: cinque ospiti e un operatore. Lo comunica il sindaco, Ciro Buonajuto, in un video sulla pagina facebook. I sei sono in isolamento domiciliare dal 20 marzo scorso. "In ogni caso - spiega il sindaco - mi sono arrivate informazioni circa un operatore che entrava e usciva indisturbato dalla struttura. Sappia lui e sappiate voi che rischia una condanna di cinque anni, rischia il carcere chi continua a uscire per strada violando la quarantena obbligatoria".

7:07 - Il: sindaco Ercolano: "In arrivo i buoni spesa"

Una boccata d'ossigeno per i cittadini di Ercolano, nel Napoletano, che a causa dei mancati guadagni dovuti allo stop delle attività lavorative per emergenza Coronavirus, non riescono ad acquistare beni di prima necessità. Ieri è stato pubblicato l'avviso pubblico per la concessione dei buoni spesa, spendibili negli esercizi commerciali individuati dal Comune. La notizia è stata pubblicata sul sito facebook del sindaco, Ciro Buonajuto, che nei giorni scorsi ha lanciato l'allarme sul rischio povertà per famiglie e liberi professionisti. I dettagli sono presenti sul sito istituzionale www.comune.ercolano.na.it.

7:02 - In Campania eseguiti ieri 1833 tamponi, 221 positivi

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato che ieri sono stati fatti 1833: i pazienti positivi sono 221. Totale complessivo positivi Campania: 2.677. Totale complessivo tamponi eseguiti in Campania: 19.237.