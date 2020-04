Una fabbrica abusiva dove venivano prodotte e confezionate mascherine non a norma è stata scoperta e sequestrata dagli uomini della guardia di finanza intervenuti a Roccaraniola. Gli agenti della polizia Postale invece hanno scoperto un sito internet sul quale venivano venduti test e mascherine contraffatti. (DIRETTA)

9:15 – Napoli, sequestrata fabbrica abusiva di mascherine

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio per l'emergenza Covid-19, ha sequestrato a Roccarainola (nella città metropolitana di Napoli) una fabbrica abusiva destinata alla produzione e al confezionamento di mascherine non a norma, ovvero prive delle autorizzazioni del ministero della Salute. In particolare, i finanzieri del Gruppo di Nola hanno rinvenuto all'interno dell'opificio oltre 1200 mascherine, già assemblate e pronte ad essere immesse sul mercato, nonché ulteriori 350 in fase di lavorazione; oltre ai dispositivi di protezione individuali, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro i macchinari e le materie prime necessarie alla produzione e al confezionamento degli stessi. Durante il controllo è emerso che non era stata avviata alcuna pratica per l'autorizzazione e venivano prodotti i dispositivi medici in maniera artigianale, senza salvaguardarne la sterilità: le mascherine, infatti, non venivano confezionate in modo ermetico e sono risultate prive del marchio CE, oltre che della relativa scheda tecnica, come previsto dalle norme in vigore. Per questo il titolare è stato denunciato per frode in commercio e ricettazione. L'operazione è solo l'ultima di una serie di attività svolte dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Nola e della Compagnia di Ottaviano che, nel complesso, dall'inizio dell'emergenza, hanno controllato oltre 1.500 persone, delle quali 50 sanzionate e segnalate all'ASL per l'applicazione delle previste misure di quarantena, nonché sequestrato oltre 2000 mascherine non conformi, ovvero recanti etichette con diciture ingannevoli e prive delle previste autorizzazioni del Ministero della Salute.

9:13 – Vendevano test e mascherine contraffatti sul web

Il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Napoli, nell'ambito delle attività di monitoraggio degli spazi web volte ad individuare i responsabili di azioni illecite connesse all'emergenza Covid-19, ha scoperto un sito denominato "Testcovid19.it" attraverso il quale veniva pubblicizzata la vendita di kit per la rilevazione dell'infezione da "Coronavirus", di termometri digitali, mascherine FFP2 e KN95, nonché di mascherine chirurgiche. La vendita configurava azioni speculative fraudolente in quanto tutto il materiale risultava di scarsa qualità e sprovvisto della validazione dell'Autorità Sanitaria Nazionale, nonché privo della certificazione CE e dei prescritti requisiti di tracciabilità e di affidabilità. Il sito, registrato da un cittadino partenopeo nello scorso mese di marzo, proponeva la vendita di dispositivi di protezione individuale a prezzi concorrenziali, acquistati, a loro volta, da un fornitore cinese online. La perquisizione ha consentito di sequestrare un grosso quantitativo di materiale sanitario, tra cui 5000 scatole, riportanti la dicitura "Test rapido Covid-19" e 560 mascherine tipo "KN95", riportanti un marchio "CE" contraffatto. L'operazione condotta dal Compartimento di Napoli rientra nelle attività coordinate a livello centrale dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, finalizzate al contrasto delle vendite fraudolente, e per individuare illecite raccolte fondi da destinare agli ospedali. Il test per la diagnosi del Covid-19 - ricorda la polizia - deve necessariamente essere eseguito da operatori specializzati che fanno capo al Dipartimento di prevenzione della Asl competente per territorio. In caso di positività al nuovo coronavirus, la diagnosi deve essere confermata dal laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità. Non esistono kit commerciali per la diagnosi dell'infezione.

9:11 – Campania 151 positivi, eseguiti 2297 tamponi

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che all'ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 485 tamponi di cui 27 positivi; all'ospedale Ruggi di Salerno sono stati esaminati 269 tamponi di cui 21 positivi; all'ospedale Sant'Anna di Caserta sono stati esaminati 74 tamponi di cui 1 positivo; all'Asl di Caserta presidi di Aversa e Marcianise sono stati esaminati 165 tamponi di cui 18 positivi; all'ospedale Moscati di Avellino sono stati esaminati 226 tamponi di cui 12 positivi; all'Azienda Universitaria Federico II sono stati esaminati 129 tamponi di cui 11 positivi; all' ospedale San Paolo di Napoli sono stati esaminati 52 tamponi di cui 11 positivi; all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno sono stati esaminati 588 tamponi di cui 34 positivi; all'ospedale San Pio di Benevento sono stati esaminati 30 tamponi di cui 1 positivo; all'ospedale di Eboli: sono stati esaminati 188 tamponi di cui 9 positivi. I pazienti risultati positivi oggi sono 151 a fronte di 2297 tamponi esaminati. Il totale complessivo positivi Campania è dunque di 2828 a fronte di 21534 tamponi esaminati.