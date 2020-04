Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha prorogato la quarantena per i comuni di Ariano Irpino, Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Auletta. Salgono a 2231 i casi positivi al coronavirus in Campania, ieri i contagiati sono stati 164. (DIRETTA)

7:55 - In Campania sono 2231 i casi positivi

Salgono a 2231 i casi positivi al coronavirus in Campania, ieri i contagiati sono stati 164, mentre 1566 sono i tamponi fatti per un totale di 15.728. Nel dettaglio l'Unità di crisi della Regione Campania comunica che all'ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 298 tamponi di cui 16 positivi; all'ospedale Ruggi di Salerno sono stati esaminati 198 tamponi di cui 17 positivi; all'ospedale Sant'Anna i tamponi esaminati sono stati 48 di cui 5 positivi; all'Asl Caserta presidi ospedalieri di Aversa e Marcianise esaminati 104 tamponi di cui 15 positivi; all'ospedale Moscati di Avellino 114 tamponi, di cui 9 positivi. Inoltre, 57 tamponi di cui 9 positivi risultano all'Azienda universitaria Federico II; all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno 700 tamponi di cui 84 positivi; all'ospedale Santa Maria della pietà di Nola 17 tamponi esaminati di cui 6 positivi; all'Ospedale San Pio di Benevento 30 tamponi di cui 3 positivi.

7:50 - De Luca proroga la quarantena per sei comuni

Con un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stata prorogata fino al 14 aprile la quarantena per i comuni di Ariano Irpino (Avellino), Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Auletta, tutti in provincia di Salerno. La decisione è stata presa, tra l'altro, perché "il competente Dipartimento di prevenzione della ASL di Salerno ha comunicato un ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica nei Comuni oggetto delle ordinanze, riferendo di un aumento significativo dei casi positivi e del numero dei contatti stretti concludendo per il rinnovo delle misure di limitazione dei movimenti e delle attività nei detti territori". Anche il Sindaco di Sala Consilina, inoltre, "con nota di data odierna, ha chiesto all'Unità di crisi regionale la conferma, per almeno ulteriori 15 giorni, delle misure adottate con l'Ordinanza n.18 del 15 marzo". Nel Comune di Ariano Irpino, infine, "è stato recentemente individuato un focolaio di covid-19 ulteriore rispetto a quello già sviluppatosi in precedenza".