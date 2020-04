Coronavirus, De Luca: “Gravissimo il sì a passeggiate e jogging”

"Considero gravissimo il messaggio proveniente dal ministero dell'Interno, relativo alla possibilità di fare jogging e di passeggiare sotto casa. Si trasmette irresponsabilmente l'idea che l'epidemia è ormai alle nostre spalle. Si ignora tra l'altro, che vi sono realtà del Paese dove sta arrivando solo ora l'ondata più forte di contagio. Si rischia, per una settimana di rilassamento anticipato, di provocare una impennata del contagio", ha affermato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, riferendosi alla nuova circolare del ministero dell'Interno. "Ribadisco che in Campania rimane in vigore l'ordinanza regionale, derivata da motivi di tutela sanitaria, la cui competenza è esclusivamente regionale", ha sottolineato De Luca. (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN CAMPANIA) Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. LIVE LIVE