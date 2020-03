Coronavirus, striscione della curva del Napoli: "Uniti contro Covid19"

"Nelle tragedie non c'è rivalità, uniti contro il Covid-19". Sono le parole scritte sullo striscione, esposto ieri sera in curva allo stadio San Paolo di Napoli nel match contro il Torino, in merito all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Un striscione applaudito dal pubblico. La scorsa settimana, in occasione di Brescia-Napoli, nel match contro il Brescia, i tifosi lombardi avevano cantato "Napoli coronavirus", un coro per i quali gli stessi ultras bresciani si sono poi pubblicamente scusati.

Lo striscione della curva del Napoli