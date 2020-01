Luigi Favoloso, l'ex di Nina Moric scomparso da più di dieci giorni

Sarebbe scomparso da più di dieci giorni Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric e concorrente del Grande Fratello nel 2018. La notizia della sparizione, come riporta il Corriere della Sera, è stata data lunedì 6 gennaio dal fotografo Alex Fiumara, attraverso un post su Facebook.

La scomparsa

A quanto scrive Fiumara, del 32enne non si avrebbero più notizie ufficiali dallo scorso 29 dicembre. In quel periodo Favoloso, residente a Milano da qualche anno, si trovava a Torre Del Greco (Napoli), suo paese d’origine, per trascorrere le feste natalizie insieme alla famiglia. La sera del 29 però l’uomo si sarebbe allontanato da casa a piedi, senza portare con sé documenti o effetti personali. La madre, Loredana Fiorentino, ha denunciato la scomparsa del figlio presso il commissariato di polizia di Torre del Greco.

L'appello su Facebook

Oggi Fiumara ha pubblicato un secondo post in cui dà aggiornamenti sulla situazione. ''In merito alla scomparsa di Luigi Mario Favoloso - scrive Fiumara - non si hanno ancora notizie riguardanti il suo stato di salute né sulla sua attuale posizione''. Parlando delle ricostruzioni fatte da alcuni organi di stampa, Fiumara chiede poi ''che venga rispettato il disagio di una persona che potrebbe avere deciso di sparire volontariamente'', un gesto che ''comunque nasconde una instabilità psichica abbastanza evidente''.