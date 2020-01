Ragazzi sequestrano operatori e ambulanza a Napoli

All'ospedale Loreto Mare di Napoli alcuni ragazzi hanno sequestrato ambulanza e operatori sanitari del 118 per costringerli a soccorrere un amico 16enne con una distorsione al ginocchio. La denuncia arriva dall'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate" fondata dal medico di pronto soccorso Manuel Ruggiero, proprio per denunciare gli episodi di violenza contro gli operatori sanitari.

Il post

"Oggi pomeriggio la postazione 118 della Stazione Centrale - si legge nel post - si trovava al Loreto mare per un intervento, improvvisamente nel pronto soccorso entra un gruppo di ragazzi che prende di forza l'equipaggio e li costringe a salire in ambulanza. Con tre di questi individui a bordo (e sotto minaccia) l'equipaggio si dirige verso il quartiere denominato case nuove retrostante al Loreto Mare. Il mezzo giunge sul posto e da subito viene circondato da una orda di astanti inferociti che incominciano a ricoprire d'insulti i sanitari. Pensando al peggio il medico si fa largo tra la folla e, con sommo stupore, trova un ragazzino 16enne con distorsione al ginocchio. Con grande difficoltà il medico riesce a valutare la situazione che si presenta di lieve entità. Nonostante ciò, l'equipaggio viene intimato, con minacce, a trasportare il giovane in ospedale". Dall'inizio del 2020 è la quinta aggressione a Napoli. Molti utenti commentando la notizia sui social chiedono l'intervento del ministro della Salute Roberto Speranza.

Dg Asl: "Subito telecamere a bordo"

"Quanto accaduto è un fatto di una gravità inaudita che supera ogni possibile scenario immaginabile. Siamo a un punto di non ritorno, non possiamo perdere neanche un minuto, noi stessi accelereremo sulle telecamere a bordo ambulanza e anche a bordo uomo". Questa è la presa di posizione di Ciro Verdoliva, dg dell'ASL Napoli 1 Centro. Poi: "All'arrivo il paziente non presentava problemi urgentissimi (presumbilmente una distorsione al ginocchio), ma l'ambulanza era nuovamente assalita da altre persone che, ancora una volta, salivano sull'ambulanza per imporre nuovamente il tragitto verso l'ospedale. Dopo tale episodio, l'equipaggio si è refertato e la postazione 'Ferrovia' non è stata più attiva fino a cambio turno avvenuto alle 20".

Le dichiarazioni della Croce Rossa di Napoli

Così la Croce Rossa di Napoli sull'episodio: "Un anno e mezzo fa è accaduto un analogo episodio, sempre al Loreto Mare; da allora non è cambiato nulla. Servono misure straordinarie. Le telecamere? Ben vangano e ringraziamo per questo il dg della Asl, ma lo Stato in tutte le sue articolazioni, a partire dalla Prefettura, faccia la sua parte. Occorrono indagini rapide e pene certe. Gli operatori sono stanchi", e parole all'ANSA Paolo Monorchio, presidente della Croce Rossa di Napoli. Poi: "L'aspetto più inquietante è che ci si abitui a questo stato di cose, fatti che non avvengono neppure nei territori di guerra in quanto i mezzi di soccorso ed il personale sono protetti dalle convenzioni internazionali. A Napoli non è così".