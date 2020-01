Incendio in una casa riposo: due morti nel Casertano

Due persone sono morte in un incendio sviluppatosi oggi pomeriggio in una casa di riposo di Carinola, in provincia di Caserta. Altre quattro persone sono state salvate dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con tre squadre provenienti dal comando di Caserta e dai distaccamenti di Teano e Mondragone (Caserta). Gli altri ospiti erano stati già messi in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi. Dai primi accertamenti eseguiti dai vigili del fuoco di Mondragone, sembra che le fiamme siano partite, poco prima delle 14, da un locale dell'istituto usato come lavanderia.

La struttura

La struttura si trova nel centro del paese e ospita 28 persone, anziene e non, provenienti da diversi comuni della Campania. Prima dell'arrivo dei vigili del fuoco alcune persone e i carabinieri del posto, dopo aver visto il fumo che si sprigionava dall'ultimo piano della struttura, hanno tentato di spegnere le fiamme.

