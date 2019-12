Statale Amalfitana interrotta, iniziati i collegamenti via mare

È partito questa mattina alle 7:15 da Amalfi, in provincia di Salerno, il primo traghetto invernale istituito dalla Travelmar per mitigare i disagi provocati dall'interruzione della statale 163 Amalfitana legata alle frane che sono cadute in più punti la scorsa settimana. Il servizio straordinario prevede nove corse per collegare Amalfi e Salerno con tappe nei porti di Cetara e Maiori. Soste aggiuntive che serviranno proprio per garantire i collegamenti a residenti, studenti e pendolari che hanno la necessità di muoversi o raggiungere i comuni della Costiera Amalfitana colpiti dalle frane.

No collegamenti l'1 gennaio

I collegamenti non saranno operativi l'1 gennaio 2020. La tariffa sarà ridotta del 50% per i residenti in Costiera Amalfitana. Al momento la statale 163 "Amalfitana" presenta interruzioni nei comuni di Cetara, Maiori e Amalfi.