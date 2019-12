Maltempo: migliora in Campania, parchi chiusi a Napoli

Sono in miglioramento le condizioni metereologiche sulla Campania, dove resta in vigore comunque fino alle 16 l'allerta meteo giallo della protezione civile. Sulla penisola Sorrentino-Amalfitana, Sarno, Monti Picentini, l'allerta meteo resta arancione fino alle 16.

Parchi chiusi

A Napoli il Comune ha diposto per la giornata di oggi la chiusura di parchi e cimiteri per consentire gli interventi di messa in sicurezza a seguito dei danni provocati dal maltempo nella giornata di domenica. La decisione è stata presa nella tarda serata di ieri su richiesta del dirigente del servizio cimiteri.

Nel Sannio famiglia salvata dai pompieri

A Benevento e in provincia, nelle ultime 24 ore, sono stati oltre 150 gli interventi dei pompieri a causa del maltempo. La squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) ha messo in salvo una intera famiglia nel Comune di Puglianello in seguito allo straripamento del fiume Volturno. Molti i tagli di alberi caduti sulla sede stradale o sulle linee elettriche. Numerosi anche gli interventi per caduta di tegole o di tabelloni pubblicitari.

