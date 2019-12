Maltempo, crolla ponte pedonale sul fiume Sarno: nessun ferito

A causa del maltempo che sta interessando la zona, è crollato un ponte pedonale sul fiume Sarno a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, tra via Schito e via Ripuaria. Secondo quanto conferma la protezione civile, non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti l'assessore Fulvio Calì e il Genio Civile: il ponte è stato messo in sicurezza dai pompieri.

Forti preoccupazioni

Il materiale di costruzione del ponte ha invaso il letto del fiume e la preoccupazione è che possa fare da diga, bloccando il defluire del corso fluviale, ingrossato anche a causa delle piogge odierne.

Data ultima modifica 21 dicembre 2019 ore 13:17