Le previsioni meteo del weekend a Napoli del 14 e 15 dicembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Sabato la circolazione di bassa pressione si sposta verso l'Egeo attenuandosi. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate in Campania e lungo i litorali ionici. Temperature stabili o in aumento. Mari agitati con moto ondoso in calo. Domenica condizioni più stabili e soleggiate interessano, fatta eccezione per una variabilità sulle Tirreniche con cieli fino a nuvolosi.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,4 µg/m³.