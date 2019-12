Al processo in corso a Napoli per l'omicidio di Giuseppe, il bimbo di 7 anni ucciso a colpi di bastone a Cardito dal patrigno Tony Badre, oggi a parlare dal banco dei testimoni, insieme a tre maestre e a un conoscente dell’imputato, è stato lo psicoterapeuta della casa famiglia dove le due sorelline del piccolo sono state accolte dopo la tragedia dello scorso 27 gennaio. Il medico, chiamato a testimoniare davanti alla terza Corte di Assise dal pm Paola Izzo, ha spiegato come le violenze subite riaffiorino nella memoria della bimba più grande quando gioca o parla con adulti di cui si fida.

La testimonianza

Lo psicoterapeuta ha iniziato la sua testimonianza ricordando quando la bimba, prima di addormentarsi, ha raccontato a un educatore le raccapriccianti scene a cui è stata costretta ad assistere: "Mi ricordo - ha riferito il medico citando le parole della piccola - le botte che dava (il patrigno) a Giuseppe, così tante che poi sembrava morto... ma adesso non ci voglio più pensare”. E ancora, vedendo la sorellina piangere prima di fare il bagno: "Ha paura di farsi lo shampoo perché Tony tentava di affogarla”, mentre alla vista di una schiumarola: "La prendeva per picchiarci”.

Lo scorso 9 marzo, mentre stavano facendo un gioco di ruolo, la bimba chiese a un suo compagno di fare il fratellino morto: "Adesso Tony è arrabbiato perché ha mal di testa e picchia Giuseppe”, le sue parole. In un altro episodio, infine, mentre un amico, preso dalla rabbia, le gridava "Ti uccido", lei rispose: "Tanto ci ha già provato Tony”.