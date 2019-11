Napoli, 30enne ucciso in un agguato a colpi di pistola

Agguato mortale a Napoli: un 30enne è stato ucciso con diversi colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata, alcuni dei quali diretti alla testa. E’ successo ieri sera in via Cupa Capodichino, nella zona di Miano. Al momento dell’omicidio la vittima, A. N., si trovava a bordo della sua auto, una Opel grigia, vicino a casa della madre. Le modalità fanno pensare che si sia trattata di un’esecuzione studiata per non lasciare scampo alla vittima. Al momento sono aperte tutte le ipotesi, anche perché - sulla base delle prime informazioni disponibili - l’uomo non era affiliato ad alcun clan.