Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 18 novembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 4.7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA) (LIVE BLOG)

La situazione nel resto della Campania

Il persistente afflusso di correnti umide dai quadranti sudoccidentali determina ancora annuvolamenti a tratti compatti e piogge sparse lungo la costa campana e sull'alta Calabria tirrenica; si rinnovano condizioni di variabilità in Sicilia, con qualche addensamento su Ennese e Nisseno e cieli a tratti velati per il transito di nuvolosità alta e stratiforme, più estesa e compatta della sera a partire dal Trapanese. Temperature massime in nuovo rialzo in Sicilia, con poche variazioni altrove. Venti moderati prevalentemente meridionali. Mari molto mossi.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 7.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,9 µg/m³.