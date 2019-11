Maltempo nel Napoletano, Procida isolata a causa del forte vento

Il maltempo di queste ore ha provocato il blocco totale dei collegamenti marittimi per l'isola di Procida, mentre Ischia è collegata da un'unica nave da e per Pozzuoli (Napoli). A Giugliano, nella zona di Lago Patria, un albergo è stato evacuato. (LIVE BLOG)

La situazione nelle isole

Da questa mattina da Procida, la più piccola delle isole del Golfo, non è possibile partire o sbarcare a causa del forte vento di scirocco che ieri ha provocato l'isolamento di Capri. Situazione non dissimile per Ischia, collegata da una sola nave partita dal porto di Casamicciola per Pozzuoli, ma che si prevede possa continuare a operare sino a oggi pomeriggio, mentre è del tutto sospesa l'attività marittima a Ischia Porto e Forio. I collegamenti per Procida potrebbero riprendere in tarda mattinata, con la prima nave che dovrebbe arrivare da Ischia e ripartire per Pozzuoli per mezzogiorno.

Partito da Capri un traghetto con a bordo 304 passeggeri

É partita alle 11:10 di oggi dal porto di Capri il traghetto della Caremar 'Fauno' con a bordo 304 passeggeri, tra i quali la squadra di calcio dell'Arzanese e il gruppo di turisti spagnoli in visita giornaliera, rimasti bloccati ieri sull'isola azzurra a causa della burrasca che si è abbattuta sul Golfo fin dal primo pomeriggio di ieri. Non è ancora certa la partenza da Napoli degli altri mezzi, tra i quali la motonave veloce Isola di Procida, che è stato l'ultimo mezzo a lasciare l'isola ieri alle 15.35 e che dovrebbe riportare a Capri i residenti. Le condizioni meteo-marine, annuncia il personale della Capitaneria di Porto di Capri, vanno verso un miglioramento per quanto riguarda l'intensità del vento. Per essere certi della ripresa dei collegamenti marittimi, però, bisognerà attendere alcune ore.

L'albergo evacuato

Secondo quanto si apprende dalla Protezione civile, l'albergo evacuato sarebbe l'Hotel L'Anicrè, situato sulle sponde del lago Patria. Sono sei le persone allontanate dalla struttura, la protezione civile ha inviato nella zona alcune idrovore. Difficoltà di deflusso delle acque vengono segnalate anche nella zona della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno (Caserta) e pesanti disagi si registrano, oltre che in diverse aree di Napoli, nei comuni a Nord del capoluogo campano come Marano e Quarto e in altri centri dell'area flegrea.

Danni all'agricoltura

La Coldiretti segnala le conseguenze del nubifragio che da ieri sta investendo larga parte del territorio Casertano, in particolare sulla Pianura campana e nell'area Alifana, dove si registrano campi allegati e stalle distrutte. La conta dei danni che rischia di aggravarsi nelle prossime ore.