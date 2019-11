Allerta meteo a Napoli, sospesi collegamenti marittimi nel Golfo

Sono rimasti fermi nei porti gli aliscafi diretti a Ischia e Procida, in provincia di Napoli, a causa del forte vento di scirocco che soffia in queste ore nel Tirreno Meridionale, mentre sono state sospese molte corse delle navi traghetto. Il vento ha raggiunto quasi 30 nodi di velocità rendendo problematici i collegamenti marittimi; le compagnie di navigazione hanno confermato che verranno effettuate le corse fino a metà pomeriggio mentre restano in forse le ultime corse della serata per entrambe le isole.

Il maltempo in Campania

Previsti ancora venti forti, ma provenienti dai quadranti occidentali e non più da sud est, anche nelle prossime ore: la protezione civile regionale ha prorogato fino alle 18 di domani l'avviso di allerta meteo attualmente in vigore su tutto il territorio regionale per vento forte, mare agitato e temporali, "con possibili mareggiate lungo le coste esposte".

Prorogata anche la criticità idrogeologica di colore Giallo per rischio localizzato: si prevedono ancora "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità" fino alle 22 di stasera su tutta la Campania, dalle 22 e fino alle 18 di domani sull'intero territorio regionale tranne che sull’Alto Volturno, sul Matese, sull’Alta Irpinia e sul Sannio.

Possibili allagamenti

Si segnalano inoltre "possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali; fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate per effetto della saturazione dei suoli".