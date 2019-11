Le previsioni meteo del weekend a Napoli dal 9 al 10 novembre

La situazione meteo in città

A Napoli cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 19mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori. Nello specifico su litorale settentrionale, litorale meridionale, pianure meridionali e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulle pianure settentrionali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; sul subappennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 30.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 11mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,1 µg/m³.