Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 8 novembre

La situazione meteo in città

A Napoli giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 20mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Una profonda ondulazione del flusso atlantico si associa al transito di una nuova perturbazione a partire dal medio Tirreno. Tempo in deciso peggioramento in Campania con rovesci e temporali a più riprese a partire dalle province di Caserta e Napoli; inizio di giornata relativamente stabile e perlopiù soleggiato in Calabria e Sicilia, salvo variabilità su Cosentino, Trapanese e Agrigentino; più nubi e qualche piovasco dal pomeriggio-sera. Temperature massime in rialzo in Calabria e Sicilia, in nuova flessione in Campania. Ventilazione in rotazione e rinforzo da S-SO. Mari: basso Tirreno e Canale da molto mossi ad agitati; Ionio da mosso a molto mosso.

La situazione meteo a Salerno

A Salerno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 13mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso.

La situazione meteo a Benevento

A Benevento cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 13mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,4 µg/m³.