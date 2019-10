Oltre 5mila persone hanno preso parte a Napoli al corteo indetto dai sindacati a sostegno della vertenza dello stabilimento Whirlpool, confermato ieri anche dopo la decisione della multinazionale di ritirare la procedura di cessione ed evitare il licenziamento collettivo dei 420 operai del sito produttivo di via Argine. Ad aprire il corteo c’è uno striscione con la scritta "Whirlpool area metropolitana", mentre i manifestanti stanno trasportando a spalla un crocifisso raffigurante un operaio della fabbrica. Spiccano i gonfaloni dei Comuni di Napoli, Ercolano e Torre Annunziata e quello della Città metropolitana di Napoli.

A sfilare insieme ai lavoratori ci sono anche alcuni aderenti a Potere al Popolo e una rappresentanza del Movimento migranti e rifugiati. Dopo aver acceso dei fumogeni colorati, i manifestanti hanno iniziato a intonare cori e slogan a difesa dello stabilimento, mentre sulle scale dell'Università di Napoli 'Federico II' hanno esposto uno striscione con la scritta "La Whirlpool è di chi lavora. Napoli non molla".

de Magistris: "Ci fermeremo quando avremo vinto"

In strada, a fianco dei manifestanti, anche 35 sindaci, tra cui Luigi de Magistris, primo cittadino di Napoli, secondo il quale "la decisone dell'azienda di ritirare la cessione ed evitare i licenziamenti è frutto della lotta dei lavoratori e di tutta la città". Il primo cittadino ha poi aggiunto che quella dei dipendenti del sito partenopeo è una "grande lotta", per la quale "non ci fermeremo perché è una lotta giusta. Ci fermeremo quando avremo vinto".

Allo sciopero è intervenuto anche il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso: "Ho ritenuto opportuno e doveroso partecipare al corteo a difesa dei dipendenti della Whirlpool e di tutti i lavoratori del Sud Italia. I rappresentanti delle istituzioni devono avere il coraggio di schierarsi con le fasce deboli", le sue parole.



Sbarra (Cisl): "Ora c’è bisogno di segni concreti"

Presenti al corteo anche diversi esponenti del mondo sindacale, tra cui Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisl: "L’annuncio di Whirlpool è un passo fondamentale e un'importante conquista della nostra mobilitazione", ha affermato. "Ora però bisogna dare segnali concreti e conseguenti. Solo i prossimi giorni - ha detto Sbarra - chiariranno se siamo di fronte a un diversivo o a una reale apertura. Noi di certo non ci accontentiamo di parole, tregue o rinvii: la mobilitazione continuerà fin quando non si arriverà all'unico traguardo possibile, che per noi è il pieno rispetto e la piena attuazione del piano di rilancio siglato dall’azienda. Bisogna tornare immediatamente a trattare per garantire pienamente i livelli occupazionali e produttivi. Si restituisca prospettiva a un comparto produttivo che in questa città ha un enorme potenziale inespresso", ha concluso.

Durante la manifestazione ha preso la parola il segretario generale della Uil Campania, Giovanni Sgambati, soddisfatto per la grande partecipazione allo sciopero odierno: “Era da tanti anni che non si vedeva una manifestazione così. Non c'è sviluppo e Napoli deve tornare capitale. Se vogliamo invertire questa tendenza si pratichi da subito la difesa di quello che abbiamo. È la grande forza lavoro di Napoli che contrasta il declino del territorio”, ha dichiarato.

Schiavella (Cgil): "Whirlpool deve restare a Napoli"

Dal corteo, Walter Schiavella, segretario generale Cgil Napoli, lancia invece un attacco diretto alla multinazionale: "Napoli resiste e resisterà obbligando questa la Whirlpool, che ci tratta da colonia, a rispettare gli impegni che ha sottoscritto col Governo. L’azienda deve restare a Napoli, neanche un posto di lavoro dovrà essere perduto. Serve un intervento diretto, efficace e coordinato fra tutti i livelli istituzionali - ha sottolineato - per obbligare Whirlpool per rispedire al mittente il Pacco Svizzero che volevano rifilarci". Per Schiavella, la decisione dell’azienda di ritirare la cessione è "un primo importante risultato", in base al quale "va immediatamente riaperto il tavolo di confronto. Ora sta alle istituzioni porre finalmente fine a uno sterile conflitto istituzionale e costruire una seria e duratura prospettiva di crescita. Il Governo deve rendersi conto che Napoli ha bisogno di un intervento specifico".

