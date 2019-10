Tanti gli appuntamenti per grandi e piccini per la festa di Halloween. Allo Zoo di Napoli va in scena "La notte dei pipistrelli 2.0", mentre al Teatro il Pozzo e il Pendolo sarà servita una Cena con Delitto. Notte horror anche al Real Sito di Carditello

Speciale Halloween

"La notte dei pipistrelli 2.0" allo Zoo di Napoli

Giovedì 31 ottobre allo Zoo di Napoli si festeggia "La Notte dei Pipistrelli 2.0", dalle 19 inizierà il programma con laboratori a tema, esibizioni e la possibilità di osservare, nel rispetto dei loro ritmi, alcune delle specie di animali alla luce della luna. Sarà allestita anche una postazione di Face Painting per rendere tutti più 'mostruosi'. Lo Zoo resterà allestito a tema Halloween fino al prossimo 3 novembre.

Cena con Delitto al Teatro Il Pozzo e il Pendolo

Al Teatro Il Pozzo e il Pendolo, in piazza San Domenica Maggiore a Napoli, la sera di Halloween si terrà una Cena con delitto. Tre ore, per una partita contro un avversario senza scrupoli e dalla mente diabolica. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del giallo. Una fusione tra teatro e gioco con l’utilizzo del modello d’indagine deduttivo, l’interazione tra il pubblico e gli attori.

Percorso esoterico nel cuore di Napoli

Per Halloween sarà possibile esplorare una Napoli esoterica con un tour tra fantasmi, vampiri e diavoli. Il percorso guidato inizia da Piazza del Gesù, dove si potranno ammirare i simboli alchemici, per poi proseguire tra i vicoli fino a raggiungere il Complesso di Santa Maria La Nova dove scoprire la storia di un'incredibile tomba, forse appartenente al principe sanguinario Vald III, ovvero il Conte Dracula. Dopo aver ammirato il chiostro e la chiesa si prosegue verso Palazzo Penne, la casa del Diavolo per raggiungere infine Spaccanapoli.

Gli eventi di Halloween nel resto della Campania

#Carditelloween al Real Sito di Carditello

Il Real Sito di Carditello festeggia Halloween con l'evento del 31 ottobre #Carditelloween, organizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Cardo. Una festa suggestiva organizzata nella Reggia con un party per famiglie e bimbi. Prevista anche un’apertura straordinaria del sito con visite didattiche per le sale della Reggia. I visitatori saranno dotati di torce per poter camminare nella penombra creata per rendere tutto più spaventoso.

Eventi per bambini

Piccoli brividi al Castel dell'Ovo

Venerdì 1° novembre, a Castel dell'Ovo, sarà allestito un percorso dedicato a famiglie e bambini. I più più piccoli saranno i veri protagonisti e dovranno risolvere un mistero che ha tormentato il Re per tutta la notte di Halloween. Una strega si è impossessata della pietra filosofale: i bimbi dovranno scoprire il suo segreto e recuperare il prezioso artefatto con l'aiuto di una bacchetta magica.