Tramite una nota, l’Azienda napoletana mobilità (Anm) ha comunicato che le organizzazioni sindacali Usb, Orsa e Faisa Confail hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale di 4 ore per venerdì 25 ottobre. L’agitazione è prevista dalle ore 11 alle 15.

Linee di superficie

L'eventuale sospensione del servizio delle linee dei bus verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. In caso di adesione, le ultime partenze garantite verranno effettuate circa 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero. Le corse torneranno a essere regolari dopo circa mezz’ora dalla conclusione dell’agitazione.

Metropolitana Linea 1 e Funicolari

Per quanto riguarda la Linea 1 della metropolitana, l'ultima corsa del mattino garantita da Piscinola è prevista alle ore 10.26 e da Garibaldi alle ore 10.30. La circolazione dei treni riprenderà regolare con la prima corsa da Piscinola delle ore 15.14 e da Garibaldi alle ore 15.54 fino al termine del servizio.

Per le funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina, invece, l’ultima corsa garantita al mattino in caso di adesione allo sciopero sarà alle ore 10.50. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20.

Le motivazioni

Come riferiscono le sigle sindacali, le motivazioni alla base dello sciopero riguardano il miglioramento delle condizioni di lavoro, il trattamento economico e lo sviluppo progressivo di carriera per gli addetti all'esercizio (autisti, FTA, personale di macchina e sale operative) del settore gomma e ferro, oltre al potenziamento delle misure di sicurezza su stazioni e capolinea bus e l'internalizzazione delle attività in appalto.

In occasione dell'ultimo sciopero dello scorso 8 marzo, proclamato dalle stesse sigle sindacali, l'adesione per la Linea 1 metropolitana è stata del 7% mentre per le Funicolari del 33%. In superficie ha circolato circa il 70% dei mezzi programmati con un'adesione complessiva del personale in servizio allo sciopero pari al 24,39%.