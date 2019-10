Whirlpool, al via il corteo dei lavoratori a Roma

Manifestazione nazionale a Roma e sciopero di otto ore dei lavoratori Whirlpool, indetta dai sindacati dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil. Il corteo si prepara a partire da piazza della Repubblica diretto al Mise, dove è aperto il tavolo di crisi.

Le motivazioni della protesta

La protesta nasce contro la decisione dell'azienda di avviare la procedura di cessione dello stabilimento di Napoli, dove lavorano 410 persone e si producono lavatrici, a Prs (Passive Refrigeration Solutions), società con sede legale a Lugano. Un atto "in aperta violazione dell'accordo di ottobre 2018", ripetono i sindacati, che chiedono all'azienda di ritirare la procedura e sedersi al tavolo per ripartire dall'accordo di ottobre scorso che parlava "di investimenti e non di cessioni".

Secondo sciopero

Quello di oggi è il secondo sciopero di otto ore nell'arco di due settimane (i lavoratori hanno già incrociato le braccia il 25 settembre in tutti gli stabilimenti Whirlpool in Italia). Circa 500 i lavoratori in arrivo da Napoli e Caserta, almeno altri 500 dagli altri stabilimenti del gruppo, riferiscono i sindacati. Al corteo prendono parte i segretari generali di Fiom, Fim e Uilm, Francesca Re David, Marco Bentivogli e Rocco Palombella. Atteso il numero uno della Cgil, Maurizio Landini.

Le dichiarazioni

"Pieno sostegno della Cisl alla mobilitazione di oggi dei lavoratori della Whirlpool", lo scrive su Twitter la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. Poi: "Il Governo ai massimi livelli deve intervenire per riaprire la trattativa e far rispettare gli impegni all'azienda. Napoli non può perdere quella produzione industriale ed i posti di lavoro". Così la segretaria generale della Fiom-Cgil, Francesca Re David: "In tutti gli stabilimenti Whirlpool in Italia è altissima l'adesione allo sciopero di oggi. È un fatto rilevante. L'azienda, dopo il piano industriale di ottobre scorso, propone la chiusura di uno stabilimento: oltre ad un fatto di solidarietà tra i lavoratori, c'è la consapevolezza che al disimpegno su Napoli possa seguire il disimpegno in Italia. Oltre a essere preso in giro il sindacato, lo è anche il governo. Uno stabilimento chiuso al Sud è uno stabilimento che non riapre, un altro pezzo di industria che se ne va. L'Italia non è una terra da depredare". Infine, il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli: "È una risposta importante perché i lavoratori si trovano in mezzo a un rimpallo tra la scarsa affidabilità aziendale e le innumerevoli promesse dell'ex ministro dello Sviluppo economico Di Maio, che ha affrontato la vertenza come fosse campagna elettorale. Oggi sostanzialmente sono senza nulla. In questo gioco il tempo passa e arriviamo al 12 ottobre quando scadrà la fase di consultazione sindacale e l'azienda, con o senza accordo, avrà mano libera".

