E’ stato sequestrato questa mattina dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta il cantiere dove sono in corso i lavori di ampliamento della casa di cura ‘Pineta Grande’ di Castel Volturno (Caserta). All’operazione, nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno preso parte oltre trenta militari.

Le violazioni

Le indagini, coordinate dal Procuratore Maria Antonietta Troncone e iniziate tra febbraio e marzo 2018, avrebbero riscontrato violazioni edilizie. I lavori erano finalizzati a portare a 574 i posti letto, attualmente 150, "sebbene mancasse la verifica di compatibilità con il fabbisogno sanitario regionale e con le esigenze di localizzazione territoriale". Secondo gli inquirenti l'ampliamento è stato avviato in presenza di permessi comunali ma violando le normative regionali. "E' risultata violata la normativa - spiega il procuratore Troncone - in tema di realizzazione e/o ampliamento, inteso anche come aumento dei posti letto/degenza o di funzioni/servizi sanitari di strutture sanitarie o socio sanitarie".

"Espropriazioni improprie"

Secondo la procura si è fatto ricorso "in modo improprio alla legge sulla espropriazione per pubblica utilità e alla normativa sulle opere pubbliche". Per gli investigatori le due delibere di ampliamento, risalenti al 2014 e al 2015, sono "in contrasto con la normativa edilizia/urbanistica e con le disposizioni regionali della Campania che vietano nei Comuni privi di strumentazione urbanistica, nel perimetro urbano, nuove costruzioni o ampliamenti di costruzioni già esistenti".

L'accordo di programma del 2003, stipulato tra Regione Campania, Provincia di Caserta, i Comuni di Castelvolturno e Villa Literno, con l'adesione del Consorzio Rinascita e Fontana Blu, prevedeva "la realizzazione da parte dello stesso gruppo societario del centro di eccellenza sanitario per le alte specialità, l'ospedale Domiziano" ma sempre "subordinato alla verifica di compatibilità con il fabbisogno sanitario a livello regionale e alla preventiva sottoposizione alla Valutazione Ambientale Strategica”. Inoltre l'accordo prevedeva la realizzazione del centro "in altra zona del territorio di Castel Volturno, non soggetto a vincolo paesaggistico". Per gli inquirenti, in sostanza, il Consiglio comunale "non solo ha autorizzato tale ampliamento" ma "decideva di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica il progetto di ampliamento, strumento di verifica dell'incidenza dell'opera sugli aspetti ambientali".