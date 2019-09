Napoli, spari nei vicoli della città: trovati 26 bossoli

Ventisei bossoli sono stati ritrovati dalla polizia nei Quartieri spagnoli di Napoli. Gli agenti sono intervenuti alle 4.30 della notte tra lunedì 16 e martedì 17 settembre in via Colonne a Cariati, all'angolo con Vico Concordia, nel tratto a monte della centralissima via Roma. Secondo quanto afferma la polizia non ci sono feriti. Le indagini sono in corso. Lo scorso 12 settembre, sempre nei Quartieri spagnoli, furono sequestrati dai carabinieri altri cinque bossoli.