Scontri tra ultras prima di Nocerina-Foggia: feriti due agenti

Scontri tra ultras prima del fischio d’inizio di Nocerina-Foggia, incontro valido per il terzo turno del campionato di serie D, girone H. I fatti sono avvenuti intorno alle 14:30 nel piazzale esterno dello stadio San Francesco di Nocera Inferiore (Salerno). Stando a una prima ricostruzione, all’arrivo della carovana di bus e pulmini proveniente dalla Puglia, con a bordo 300 sostenitori foggiani, alcuni supporter della squadra di casa hanno cominciato a lanciare sassi contro i veicoli. Le due tifoserie sono poi entrate in contatto ma le forze dell’ordine, schierate in tenuta antisommossa, sono riuscite nel giro di qualche minuto a disperdere i facinorosi e a far entrare i supporter nei rispettivi settori.

Due poliziotti feriti lievemente

Negli scontri, sono rimasti feriti due agenti delle forze dell'ordine e non due tifosi foggiani come inzialmente riportato dalle agenzie di stampa. Sono stati subito soccorsi e medicati dal personale del 118 in servizio allo stadio. I due agenti hanno riportato prognosi di 15 e 10 giorni. Il primo ha riportato un trauma cranico provocato da una bottigliata, il secondo è rimasto stordito per l'esplosione di un petardo.

Tensioni anche alla fine del match

Momenti di tensione si sono verificati anche dopo il triplice fischio finale del match, terminato 2 a 0 per gli ospiti. Mentre la carovana di bus e pulmini con a bordo i sostenitori della squadra ospite percorreva via Nazionale, alcuni dei 300 foggiani sono scesi dai mezzi all'altezza di un bar. Le forze dell'ordine che stavano scortando la carovana sono intervenute immediatamente, riportando la calma.

