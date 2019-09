È stato condannato a 16 anni per aver ucciso "con crudeltà", il 3 marzo 2018, la guardia giurata Franco Della Corte all'esterno della metro di Piscinola, a Napoli, ma dopo neanche un anno di reclusione, gli è stato concesso un permesso premio per festeggiare i suoi 18 anni, con tanto di foto pubblicate sui social, come riportano oggi gli organi di stampa. Una festa che ha provocato la dura reazione da parte della famiglia della vittima, in particolare della figlia, che ha espresso tutta la sua rabbia e la sua indignazione in una lettera indirizzata ai giudici.

La lettera della figlia della vittima

"A chi gli ha accordato il permesso mi permetto di ricordare che di recente ho compiuto 22 anni ma non ho spento candeline e non ho avuto torte e regali. E lo sa perché? Perché chi oggi festeggia ha ucciso mio padre, la persona più importante della mia vita". Sono queste le parole scritte dalla figlia di Franco Della Corte, ucciso dal 18enne e da altri due minorenni, che lo aggredirono alle spalle e lo colpirono con delle spranghe. La ragazza ha anche chiesto ai magistrati "il massimo rigore ricordando il dolore che proviamo ogni giorno".

La replica del legale del 18enne

Alla lettera ha risposto il legale del 18enne, Nicola Pomponio, il quale ha spiegato che le foto "non sono state postate dal mio assistito ma caricate da un parente a sua insaputa. Non c'era alcuna intenzione di offendere io dolore dei parenti della vittima, specie a pochi giorni dal processo d’appello".

Gabrielli: "Rabbia dei familiari? Come dargli torto"

"Come dargli torto". Il capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, risponde così a Napoli a chi gli chiede della rabbia della famiglia Della Corte. "Il problema è che questo Paese morirà di bulimia normativa - dice - si fanno leggi in continuazione che poi alla fine non producono gli effetti, c'è la necessità di una rivisitazione complessiva. Il tema è che gli interventi normativi spot a volte producono più danni del preesistente. C'è una parolina magica che però nel nostro paese ha sempre avuto poco successo ed è riforma", conclude Gabrielli.

Coisp: "La giustizia è morta"

Sull’episodio è intervenuto, con dure parole, anche Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp. "È vergognoso - si legge nella nota - che, dopo neppure un anno di detenzione, il killer di Piscinola sia stato 'premiato' nonostante abbia ucciso un uomo a sangue freddo: non possono esserci sconti o concessioni verso chi si è macchiato di reati tanto gravi. Uno Stato - aggiunge - che premia chi è stato condannato per l'omicidio di un tutore dell'ordine, permettendogli di festeggiare il suo 18esimo compleanno insieme a parenti e amici e con tanto di foto sui social network, di fatto non è uno Stato di diritto: è uno Stato in cui la giustizia è morta. La nostra vicinanza - conclude Pianese - oggi va ai familiari della vittima e al profondo dolore che inevitabilmente staranno provando in queste ore".

Il commento della criminologa

"Ciccio era un uomo buono, che non meritava quella morte: quei festeggiamenti lo hanno ucciso per la seconda volta". Lo afferma la criminologa Antonella Formicola, che ha seguito da vicino l'omicidio di Francesco Della Corte. "Quale giustizia è questa? Il senso di impunità che si respira nel nostro Paese è arrivato a livelli insopportabili. Alcuni provvedimenti e sentenze - continua - lasciano veramente senza parole. Come possiamo sperare di sentirci tutelati? Il garantismo, principio che va rispettato in maniera assoluta, sta purtroppo diventando un 'buonismo eccessivo'". "Chi uccide - conclude Formicola - deve pagare: i 18 anni, gli assassini, li devono festeggiare in carcere, altrimenti faremo passare il messaggio che in Italia chi delinque resta impunito".

Le parole della vedova del tabaccaio ucciso a Chiaiano

"Anche se ha festeggiato resterà infelice: dove non c'è amore non ci può essere gioia". Così, Daniela Esposito, vedova di Ulderico Esposito - il tabaccaio morto dopo un mese di agonia in ospedale, in seguito ad una lite con un giovane nigeriano all'interno della stazione di Chiaiano, a Napoli, avvenuta lo scorso 9 giugno - commenta il permesso premio concesso al 18enne. "È vergognoso - aggiunge -, credono che le nostre siano vittime della quotidianità. Ulderico e Francesco Della Corte sono stati ammazzati brutalmente e nessun permesso premio può essere concesso a chi si è macchiato di delitti così efferati. Mi chiedo che tipo di genitori siano quelli che l'hanno permesso, sapendo che il loro figlio ha ucciso un onesto lavoratore e padre di famiglia. Posso solo pensare che il demonio si sia impossessato delle loro anime. Io e Annamaria (la vedova di Francesco Della Corte, ndr) siamo diventate amiche e anche lei la pensa come me. Mi chiedo come si sarebbe comportato chi ha concesso il permesso se fosse stato versato il sangue di un loro familiare", conclude Daniela Esposito.

La ricostruzione dell’omicidio

Il 3 marzo 2018, Della Corte, 51 anni di Marano, stava effettuando gli ultimi controlli prima di chiudere il cancello d'ingresso alla stazione della metro di Piscinola quando venne aggredito alle spalle da tre ragazzi, che lo colpirono ripetutamente alla testa. I minorenni lo avrebbero atteso per impossessarsi della sua pistola. Quando i poliziotti del commissariato di Scampia arrivarono sul luogo, lo trovarono a terra con una vistosa ferita in testa. In un cassonetto nei pressi dell'auto c'era un bastone di legno e la borsa dell’uomo. Portato all'ospedale Cardarelli e operato d'urgenza al cervello, il vigilante era stato tenuto in coma farmacologico, ma morì pochi giorni dopo.



Data ultima modifica 10 settembre 2019 ore 13:00