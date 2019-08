È stato arrestato, dai carabinieri, Giovanni Bonaventura Franzese, 30 anni e già noto alle forza dell'ordine. A Frattamaggiore, in provincia di Napoli, lo scorso luglio era stato protagonista di un conflitto a fuoco in strada con Salvatore Mennillo, 29 anni, attualmente irreperibile.

La vicenda dell'7 luglio

Il 7 luglio i due (Franzese in sella a uno scooter e Mennillo in auto) si erano sparati dei colpi d'arma da fuoco per un banale diverbio nato durante una partita di calcetto. Entrambi erano finiti in ospedale ad Aversa (Caserta), con delle ferite d'arma da fuoco alle gambe e in quella circostanza avevano finto di non conoscersi. Entrambi sono accusati di tentato omicidio e porto abusivo di armi.