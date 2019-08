Napoli, navigator di nuovo in piazza: "Vogliamo un contratto"

A Napoli circa 40 persone sono scese in piazza oggi, lunedì 5 agosto, per protestare contro la decisione del presidente della Regione Vincenzo De Luca di non firmare la convenzione con Anpal Servizi, necessaria per assumere i navigator, figure che dovrebbero aiutare chi percepisce il reddito di cittadinanza a trovare lavoro. Senza la convenzione, sebbene vincitori di un concorso pubblico, non possono iniziare il loro percorso di formazione e di lavoro. I manifestanti hanno sfilato in corteo da piazza Municipio fino al palazzo della Regione, rivendicano la possibilità di incontrare il presidente De Luca o un suo delegato.

Le parole dei manifestanti

"Con la scusa del precariato sono un navigator disoccupato" e "Laureati, selezionati, disoccupati" sono gli striscioni che aprono il corteo. "La decisione di De Luca - afferma Fabrizio, uno dei 471 navigator campani vincitori del concorso su scala nazionale - è contro il Mezzogiorno. Vogliamo il contratto adesso e al Governo e all'Anpal chiediamo di risolvere questa situazione, questa impasse politica". "Il presidente - dicono i manifestanti - non ci ascolta utilizzando motivazioni strumentali alle nostre richieste. De Luca - proseguono - ci dovrebbe almeno incontrare. La posizione del governatore è illegittima". "De Luca dice che il nostro è stato un concorsino ma noi abbiamo superato un concorso vero, fatto di materie giuridiche, informatiche e lingue straniere. De Luca ci rispetti", concludono i manifestanti. Tra loro c'è anche chi, stanco "del teatrino politico", ha chiesto l'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inviandogli una lettera.

La posizione del Comune di Napoli

Una battaglia al cui fianco i navigator hanno il Comune di Napoli che, come annunciato in una nota dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha avviato contatti con il Governo per provare a trovare una soluzione. "Il che non significa - ha sottolineato l'assessore comunale al Lavoro, Monica Buonanno - che il Comune assumerà i navigator anche perché il contratto è gestito da Anpal Servizi e la Regione non può sottrarsi".