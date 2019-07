Napoli: cane morde poliziotto che spara, agente picchiato dal padrone

Un pitbull ha aggredito e preso a morsi un agente di polizia che tentava di consegnare al proprietario dell’animale, agli arresti domiciliari, una notifica. Altri agenti hanno sparato in direzione del cane in modo da salvare il collega aggredito, ferendo l’animale. A quel punto è intervenuto anche il padrone che ha sferrato un pugno ad uno degli agenti presenti. E’ successo a Napoli in via Rosaroll.

Salvato il cane

Successivamente gli agenti, dato che l’ambulanza veterinaria allertata non arrivava, hanno caricato il cane nell'auto di servizio e lo hanno portato al pronto soccorso veterinario dove, si apprende dalla Questura, il cane è stato medicato e non è più in pericolo di vita. Al suo padrone viene contestato il possesso del pitbull, proibito a chi è in regime detentivo, mentre si sta verificando se l'animale sia fornito del microchip identificativo.