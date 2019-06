Capri, negato l'imbarco a un'ambulanza con un paziente oncologico

Un'ambulanza con a bordo un paziente oncologico si è vista negare l'imbarco sulla nave Caremar per il viaggio di rientro da Napoli a Capri. Al mezzo sanitario è stato negato l'imbarco dopo che alla donna sono state effettuate le terapie oncologiche, a causa della posizione assunta di recente dalle Compagnie di navigazione di linea. Secondo il figlio della donna, "stamattina mia madre è riuscita a salire con la sedia a rotelle nell'area destinata ai passeggeri sul traghetto, ma dopo la terapia proprio non ce la fa". Alla fine la paziente è ripartita verso Capri salendo sul traghetto a bordo di una sedia a rotelle. Le compagnie di navigazione del Golfo hanno annunciato da giorni di voler applicare rigorosamente le normative nazionali che impediscono di tenere passeggeri durante le traversate nelle stive riservate ai veicoli, norma che a loro avviso impedisce anche di far salire nei garage dei traghetti ambulanze con persone a bordo. Uno degli operatori sanitari che era sull'ambulanza ha affermato: "Non vorremmo farlo, non è questa la prassi per questo tipo di ammalati ma ora, per tornare sull'isola, abbiamo un unico modo, portarla in sedia a rotelle".

Le parole della paziente

"Sono spossata dopo la terapia ma accetto questo sacrificio purché serva a trovare una soluzione definitiva al problema", ha detto la donna al sindaco di Capri, Marino Lembo, giunto nel porto di Napoli per seguire il caso. "Siamo un'isola infelice - dice il sindaco - perché è assurdo non poter garantire ai nostri cittadini il diritto alla mobilità e alla salute. Bisogna trovare una soluzione definitiva che non ci discrimini".

Il viaggio di andata è stato effettuato regolarmente

La partenza del mezzo della Croce Azzurra di Padre Pio (associazione di volontariato caprese presieduta dal parroco don Carmine Del Gaudio), che doveva rientrare dal porto di Calata di Massa alle 12.40 con il paziente a bordo da Capri, è stata effettuata regolarmente. Il divieto di rientro, invece, ha fatto scattare una vera e propria emergenza all'imbarco di Calata di Massa. L'ambulanza della Croce Azzurra di Padre Pio è ferma sul molo dello scalo napoletano mentre il sindaco di Capri ha messo in moto un'unità di crisi, comunicando l'episodio a tutte le autorità, tra cui il Prefetto e gli Uffici dell'Ammiragliato. L'obiettivo è consentire il rientro sull'isola dell'ambulanza con la prossima nave veloce delle 17.25.

Il figlio: "Questa situazione le provoca disagio"

L'ambulanza è stata collocata nell'area prevista per il parcheggio dei taxi, parzialmente all'ombra, in attesa dell'imbarco. Francesco, figlio della donna, spiega: "Mi dicono che il problema è la mancanza d'aria nell'area garage ma in queste ambulanze moderne non c'è questo tipo di problema. Adesso stiamo qua da due ore e sta cercando di riposare, anche se fa caldo". Secondo il figlio, questa situazione "le provoca disagio e si aggiunge a quello dei postumi della terapia avuta stamattina. È la prima volta che dobbiamo subire questo disagio perchè in occasione delle terapie precedenti, quando mamma ha dovuto raggiungere la città dall'isola, non c'è mai stato problema. Dovremmo partire alle 17.30 sperando che mamma stia abbastanza in forze per raggiungere il ponte passeggeri".

Data ultima modifica 19 giugno 2019 ore 17:33