Whirlpool, Di Maio: “Oggi direttiva per revocare gli incentivi”

"Whirlpool non ha tenuto fede ai patti e si è rimangiata la parola e dice di voler chiudere lo stabilimento di Napoli" e per questo il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio oggi "firmerà una direttiva ministeriale che revoca tutti gli incentivi, ne hanno avuti circa 50 milioni di euro dal 2014 a oggi, perché in Italia ci dobbiamo far rispettare". Lo ha detto lo stesso Di Maio a Rtl."Se vieni in Italia e prendi i soldi dello stato non è che poi te ne vai e chiudi gli stabilimenti tenendo un atteggiamento contrario ai patti". La notizia della revoca degli incentivi era trapelata già ieri da fonti del ministero dello Sviluppo Economico, dove mercoledì 12 si terrà un nuovo incontro. Alla base della decisione il mancato rispetto dell'accordo stipulato al Mise. Napoli: Whirlpool chiude stabilimento, sciopero dei lavoratori