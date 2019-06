La banda del buco è tornare a colpire a Napoli, mettendo a segno la terza rapina in meno di una settimana. Obiettivo dei banditi la gioielleria Trucchi in piazza Santa Caterina a Chiaia, a pochi passi da piazza Martiri, nel salotto della città. I quattro malviventi si sono fatti scudo del proprietario che hanno tenuto in ostaggio per pochi minuti, così da impedire l’ingresso della polizia, e poi hanno lanciato dei fumogeni per allontanarsi senza problemi. I banditi, armati, sono arrivati dalle fogne e sempre da lì sono poi andati via anche se uno dei quattro, forse il ‘palo’ che attendeva fuori, è stato visto allontanarsi a piedi. Il bottino non è stato ancora quantificato.

Le altre due rapine

Le altre rapine sono state compiute in un istituto bancario in piazza Carità e nell'ufficio postale in via Pontano. Anche in quei casi i banditi hanno usato le fogne per arrivare ai loro obiettivi e poi per dileguarsi.