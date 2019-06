Napoli, nuovo colpo della banda del buco: rapina in un ufficio postale

Nuovo colpo della banda del buco a Napoli. Il gruppo criminale è tornato a colpire, mettendo a segno una rapina nell’ufficio postale di via Pontano. I banditi sono entrati dall’impianto fognario, la stessa tecnica usata ieri quando hanno fatto irruzione nell’agenzia bancaria della centrale piazza Carità. I malviventi hanno portato via un bottino che non è stato ancora quantificato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per coordinare le indagini e il personale del 118 per soccorrere un dipendente colpito da un malore.

La rapina in banca

Ieri pomeriggio, in quattro, armati, con una tuta bianca e il volto parzialmente coperto, sono entrati nell’istituto bancario di piazza Carità. L’irruzione è avvenuta subito dopo l'orario di chiusura al pubblico. I malviventi, entrati dal sottosuolo, una volta dentro hanno costretto gli impiegati a consegnare loro il denaro che doveva essere caricato nel bancomat. Sono poi fuggiti con un bottino di circa 100mila euro.