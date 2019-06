Benevento, neonato muore in ospedale: indaga la Procura

È morto il neonato venuto alla luce due giorni fa all'ospedale Rummo di Benevento, e finito subito in terapia intensiva per complicanze durante il parto. La Procura locale, che aveva già aperto un fascicolo dopo la denuncia presentata dai genitori, ha ora disposto il sequestro della salma, in attesa degli accertamenti del medico legale. Secondo quanto si è appreso, durante il parto erano sorte delle difficoltà dopo il tentativo fallito, eseguito attraverso l'uso della ventosa, di effettuare il parto naturale. I medici avevano dunque ricorso al taglio cesareo, per poi trasferire il bambino in terapia intensiva.