Sparatoria a Napoli, il sindaco de Magistris: "Noemi migliora"

"La notizia più bella da commentare, con estrema cautela, è che da ieri Noemi dà segni di miglioramento importanti e stamattina c'è stata la notizia che sarebbero stati individuati i responsabili dell'agguato in cui è rimasta ferita. Mi sembra che ancora una volta questa città con le sue forze sia in grado di fare quando crede agli obiettivi". Sono le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che ha chiamato telefonicamente i vertici di polizia, carabinieri e guardia di finanza della città per congratularsi dell'operazione. Nello stesso giorno in cui sono stati arrestati i presunti responsabili dell'agguato, Noemi ha aperto gli occhi e cominciato a respirare autonomamente.

"La vita prevale sul male"

''Negli ultimi minuti le lacrime si sono avvertite perché le notizie che arrivano dal Santobono sono davvero belle seppur gestite con molta cautela perché la situazione è ancora complessa. In pochi giorni siamo passati da una situazione drammatica a una in cui la vita sembra prevalere assolutamente sul male'', sottolinea il sindaco di Napoli. ''I segnali di miglioramento di Noemi stanno dando grande forza alla città che si è stretta attorno a lei per darle forza. Ognuno di noi - ha affermato - deve sapere raccogliere questo messaggio da singolo e come elemento di una collettività difficile ma piena di energie positive. A Napoli si mescolano lotte laiche e battaglie civili a un forte sentimento religioso e di grande spiritualità e quanto accaduto nelle ultime 24 ore mi lascia pensare a una vittoria del bene sul male''.

La fiaccolata

Ieri sera, giovedì 9 maggio, fuori dall'ospedale Santobono c'è stata una grande partecipazione dei cittadini alla veglia e alla fiaccolata per la bimba. "La città ha mostrato grande maturità dalla manifestazione che si è tenuta domenica in piazza Nazionale fino all'immagine della veglia di ieri. Adesso dobbiamo aspettare solo la notizia che Noemi sia definitivamente fuori pericolo di vita. Questa è la notizia più bella non solo per lei e la sua famiglia ma per tutta la città", ha proseguito poi il sindaco.