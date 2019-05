Napoli, richieste di pizzo: ditta lascia il cantiere di Porta Capuana

Il cantiere per i lavori di restyling di Porta Capuana, nel cuore di Napoli, finanziati nell'ambito del Grande Progetto Unesco, è rimasto vuoto. L'impresa appaltatrice dei lavori - riferisce oggi Il Mattino - ha ritirato uomini e mezzi dopo aver denunciato in questura due giorni consecutivi di minacce e pressioni da parte del racket delle estorsioni. Martedì mattina la prima 'richiesta' di un uomo in scooter, protetto da un casco integrale: "Chiudete il cantiere e venite a parlare, altrimenti vi spariamo uno a uno". L’episodio è stato subito denunciato alla polizia, mentre gli operai riferivano di aver visto l'uomo del racket girare ancora nei pressi del cantiere. Ieri mattina, l'uomo si è ripresentato agli operai ribadendo le minacce in tono ancora più acceso. Di fronte alle nuove intimidazioni, anche queste denunciate alla polizia, la sede centrale della ditta - la Spinosa Costruzioni di Isernia - ha deciso di sospendere le attività e far tornare a casa sia la squadra che i macchinari.

Presidente della quarta municipalità: "Riaprirlo subito"

Il presidente della quarta municipalità di Napoli, Giampiero Perrella, è intervenuto sulla vicenda, parlando di "ennesimo e inaccettabile affronto della camorra anche sui lavori Unesco". "La risposta deve essere immediata - ha poi aggiunto - Quel cantiere va riaperto subito anche con un presidio, se necessario, delle forze di polizia. Mi rivolgo al sindaco e agli assessori: riapriamo il cantiere. Io ci sono già stamattina".

L’ira dei residenti e dei commercianti

"Se una ditta impegnata in un lavoro così importante è costretta a fuggire, vuol dire che lo Stato si arrende e alza bandiera bianca". C'è ira e amarezza nelle parole dei residenti e dei commercianti di Porta Capuana, che commentano l'abbandono del cantiere da parte della ditta minacciata. Un negoziante, che chiede l'anonimato, è ancora più amaro: "Loro sono tornati in Molise, noi siamo costretti a restare qui. Ricevendo ogni giorno pressioni e richieste di ogni tipo".

