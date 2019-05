Napoli, turista anziana vaga di notte in stato confusionale: soccorsa

Soccorsa a Napoli un'anziana turista che la scorsa notte vagava in stato confusionale in via Manzoni. La donna di 77 anni, proveniente dalla Repubblica di San Marino, ha lasciato l'albergo nel quale alloggiava uscendo scalza e in camicia da notte. L'anziana, che piangeva ed era in preda a uno stato di ansia, è stata notata dagli agenti del Reparto Tutela Emergenze Sociali e Minori della polizia di Napoli, i quali l'hanno rassicurata e l'hanno riportata all'albergo di Posillipo dove alloggiava insieme al marito. L'uomo, che dormiva e non si era accorto del suo allontanamento, ha ringraziato gli agenti.