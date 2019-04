Erano stati licenziati dalla Fca dopo aver esposto nell'ambito di una manifestazione a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, il manichino di Sergio Marchionne impiccato. Ora i due operai sono da stanotte per protesta sul campanile della Chiesa del Carmine, in piazza Mercato a Napoli, dove hanno esposto un grande striscione con la scritta "Reddito di cittadinanza per licenziati non c'è".

La protesta

Altri operai, tra i quali i licenziati della ditta "Bruscino Ambiente spa", sono in piazza a sostenere la contestazione dei due occupanti. Il campanile scelto per inscenare la protesta è tra i più alti di Napoli ed è visibile anche dal centro cittadino. "Passeremo qui la Pasqua", dice al telefono all'ANSA, Mimmo Mignano, uno degli operai saliti sulla torre. "Abbiamo iniziato uno sciopero della fame e non lasceremo la torre fino a quando non ci saranno risposte concrete alla nostra vertenza".

Le orecchie da coniglio

I due operai hanno portato con loro sul campanile anche un paio di orecchie da coniglio: "Dopo la presa in giro di un impiegato Inps rivolto a una utente che chiedeva chiarimenti sull'accesso al reddito, le orecchiette da coniglio sono ormai diventate il negativo simbolo di questo reddito. Come noi altri licenziati con ancora cause pendenti, ma che non percepiscono reddito da anni, non possono accedere al reddito di cittadinanza. Ma allora, ci chiediamo, a cosa serve se non è possibile neanche per gli operai licenziati accedervi?", spiegano i due operai.

